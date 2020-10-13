【華為禁令】Sony及KIOXIA後 日本TDK向美國申請對華為出口許可

▲ 《日經》報道，日本電子零件製造集團TDK已於10月12日前向美國已申請出口許可。

美國對華為的新一輪禁令上月中旬生效。《日經》報道，日本電子零件製造集團TDK已於10月12日前向美國已申請出口許可。日本企業中，Sony和鎧俠（KIOXIA）已提交了出口許可的申請。

美國商務部9月15日啟動新禁令，要求向華為出口利用美國技術製造的半導體時需獲得許可。TDK針對部分可用於5G領域的電子零部件提交了出口許可的申請，但報道指截至12日申請仍未獲批。

多間企業已申請出口許可

多家廠商包括高通、三星、LG、SK海力士、中芯國際（00981）等企業，也已向美國商務部提交申請，盼能供貨華為。惟相關程序仍需要美國商務部、國防部等多個部門和機構，估計需至少8個月甚至超過一年才能獲得批准。外電曾引述知情人士指，非美國企業獲美國政府批准的機會不大。

英特爾（Intel）此前證實，已獲美國政府批出許可，可繼續向華為供應特定產品。據悉，英特爾獲發的許可證，使其可繼續向華為的手提電腦項目提供晶片，意味華為的PC業務和伺服器業務或可繼續推進。但消息人士未透露，華為的手機晶片是否獲解禁。

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編輯：吳敏芳