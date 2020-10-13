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【第四季投資部署】關焯照：一般散戶應防守　增持少量現金等撈貨

股樓投資 19:54 2020/10/13

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2020年第四季開局不久，《iMoney》早前進行網上調查，了解讀者第四季關注哪些環球政經大事，以及會怎樣作出投資部署。結果發現，讀者第四季最關注的頭號大事是美國總統大選。而在動盪時局下，受訪讀者認為第四季股市或出現入市機會，最值得投資的資產是股票，其次則是買金避險。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照接受《iMoney》專訪時直言，第四季投資市場波動大，一般散戶應抱着持盈保泰的態度，可轉投防守性強的股票，並建議增持少量現金等大跌再撈貨。

沒錢賺也輸少一些，買一些優質公用股，安安全全，好過現在去博，因為市場會好Chok。

關焯照認為，投資者第四季仍應穩守，因過往美國總統大選後，股票市場也未必太好。「今次無論任何人上台，只要疫情仍在，經濟很難反彈。當疫情控制到，又要考慮刺激經濟，但刺激經濟，這一年半載卻又增加了很多債務，其實要大動作（提振經濟）很難。」

關焯照認為，在現時零息環境下，買防守股除了收數厘息之外，「資金重返舊經濟股的話，升十幾廿個巴仙也不奇。」防守股當中，他認為以港燈（02638）較佳，雖然現價約7.9元，貼近52周高位的8.24元，但現價計股息率也有4厘，論回報及防守性也優於其他公用股。

不過，若投資者始終較鍾情新經濟股，關焯照認為京東（09618）及阿里巴巴（09988）均可考慮。京東現在300多元屬安全水平，阿里巴巴則受惠螞蟻集團來港上市，可望升上300元，「阿里可以買，但不要預它有美團（03690）般上升，阿里真的在做生意，美團則是憧憬，無奈北水愛炒美團。」至於騰訊（00700），關焯照坦言不肯定，「壓指數會壓騰訊」。

【港股追蹤】國慶假期利好電商平台銷售  阿里巴巴勢破頂，請看【 下一頁

增現金待年底部署

11月3日是美國總統大選投票日，全世界也關注誰主白宮，談到特朗普（Donald Trump）能否連任，關焯照認為此刻很難說，因為現時的民調結果未反映特朗普感染新冠肺炎後的支持度，而且也未知道他在餘下兩場辯論會出甚麼招，會否壓倒民主黨的拜登（Joe Biden）。

總括而言，關焯照認為投資市場第四季存在不少不確定性，投資者不妨增持少量現金，「等年底、明年初再部署，如果冧得好緊要，也能低位買。因為經濟不會好，一旦通縮，持現金也有賺。」他續說，現時很難談論中長遠部署。

無人睇到多過一季，因為太多事情變化。不知道疫情會變成點，怎知道選完發生甚麼事？怎知道疫情能否控制到？所以要防守！

在讀者調查《iMoney》中，第二多讀者表示第四季最值得投資黃金，早在2019年初已建議投資者買金的關焯照表示認同，買金可對冲美國大選、中美關係、地緣政治緊張的風險，並認為（上周訪問當日）現價1,880美元水平可以買入。關焯照預期黃金今年底可再見2,000美元，「易升難跌」。他解釋，金價衝破2,000美元後，回調至1,860美元左右，回吐及整固得差不多，故現時約1,880美元買入，下跌幅度數十美元，但上升幅度隨時可有過百美元。

【股市熱話】巴菲特VS李佛摩 網民質疑價值投資 寧願「有買貴冇買錯」，請看【 下一頁

 

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撰文：葉卓偉

股票 新經濟 拜登 關焯照 特朗普 中美關係 阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618） 港燈 阿里巴巴

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