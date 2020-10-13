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【颱風優惠】HKTVmall停止送貨　加推10元及15元購物專區今日限定

商業 13:55 2020/10/13

分享：

HKTVmall加推10元及15元購物專區，今日颱風日限定，包括金象牌即食茉莉香米飯170克售10元、急凍挪威三文魚骨500克售15元。（HKTVmall網站圖片）

天文台現正懸掛8號風球，HKTVmall宣布，所有送貨服務、O2O分店已經停止提供服務，同時今日（13日）趁機推出颱風快閃優惠，讓市民繼續在家網購。

【颱風優惠】8號風球在家網購　一文看清零售店網店颱風優惠　百佳惠康也有份

【颱風優惠】8號風球有乜食？　一文看清餐廳外賣自取優惠（不停更新）

HKTVmall於facebook發帖指，客戶收貨日期將受到影響，詳情請留意 Apps 或網站的「訊息功能」，了解最新送貨資訊。有關「合作自取點」商戶於惡劣天氣下的門市營業安排，煩請自行查閱有關商戶的官方公布。

至於已取籌於今天登記長者會的人士，可憑籌在三天內的相同時段到指定O2O門市登記。基於「在家工作」安排，打風期間，客戶服務部如常運作。

雖然不少服務暫停，但網購優惠繼續，並加推10元及15元購物專區，今日颱風日限定。精選產品包括金象牌即食茉莉香米飯170克售10元、日式慢煮黑椒蒸雞胸(熟)120g售10元、急凍挪威三文魚骨500克售15元、杜蕾斯棒棒糖果味裝安全套1片售10元等。（按此購買

【慳錢有方】 「三中商」夥一本網上書店　圖書、文具優惠低至5折

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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