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【颱風優惠】8號風球有乜食？　一文看清餐廳外賣自取優惠（不停更新）

商業 13:40 2020/10/13

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多間餐廳因惡劣天氣關係，暫停外送速遞服務。（

本港今日懸掛8號颱風信號，部份暫停營業，而多間餐廳亦因惡劣天氣關係，暫停外送速遞服務。小編整理以下餐廳，港九新界市民即使打風在家無煮飯，仍可參考以下食肆外賣自取的同時，留意現時推出的優惠，食到至抵。

PizzaHut
平台設有多款套餐優惠，包括限時推廣4人套餐、滋味2人套餐及個人餐等，價錢由422元至65元不等。

McDonald
麥當勞推出手機APP優惠，市民只要下載該手機APP，即可到附近麥當勞使用優惠。
【慳錢有方】麥當勞「Value Monday 」最新總值200元優惠　12元歎板燒雞腿飽

KFC
KFC現時推出新「脆濃之魅」系列，市民只要經手機落單再享優惠，例如買滿70元即減7元。而在平台落單，亦設有39元超值套餐，及其他推廣優惠。

【新餐肉】麥當勞推出「OmniPork Luncheon新餐肉」系列　炒蛋堡、早餐套餐選用獨家15mm厚切新餐肉

【百佳抽獎】百佳抽獎今1時接受登記　參加者有咩要留意？（附抽獎連結及電話）

除了大型連鎖快餐外，不同地區亦有部份食肆選擇繼續開門。

616牛肉火鍋專門店
該食肆的九龍和新界區門店繼續營業，外賣自取仍設有8折優惠。不過，港島區4間門店包括銅鑼灣、天后、西環和北角，便因天氣關係暫停營業。

日之苑
日之苑在Facebook專頁公布，全線門店今日繼續營業。而在帖文中顯示，餐廳仍有外送到醫院，惟未知只送醫院或買滿指定金額接受外送。其實餐廳每日設有不同精選優惠套餐，售價由33元至58不等。

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：馬意文

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