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【新冠肺炎】研究：二次感染或較首次嚴重 不保證免疫

環球社會熱點 14:04 2020/10/13

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【新冠肺炎】美國首例二次感染 研究：較首次感染嚴重

最新研究顯示，患者第二次感染新冠肺炎時，可能會出現更嚴重的病徵。美國內華達州一名25歲男子二度確診，為美國首例。該男子的病徵比第一次感染的嚴重，須住院接受氧氣治療。研究指出，感染過新冠病毒後，不保證未來能免疫。

該研究刊登於醫學期刊《刺針傳染病期刊》（The Lancet Infectious Diseases），提到全球還有4宗二次感染病例，分別來自比利時、荷蘭、香港與厄瓜多爾。

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其中來自美國美國內華達州的男子，於3月25日首次感染病毒，出現喉嚨痛、咳嗽、頭痛、噁心和腹瀉；4月18日確診染疫；病徵在4月27日完全消失。他在5月9日至26日期間，2度進行檢測，結果均對病毒呈陰性。

不過，該男子於5月28日再次出現新冠肺炎病徵，包括發燒、頭痛、頭暈、咳嗽、噁心和腹瀉；6月5日第二次確診，並出現低氧情況，呼吸急促。

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專家指出，該男子屬二次感染，與首次染疫不同，對比兩次遺傳密碼後，發現今次的遺傳密碼不一樣，意味不是同一感染。內華達大學教授本多里（Mark Pandori）表示，研究表明以前的感染不一定保證未來能免疫。

本多里續稱，二次感染的可能性可能影響科學家對新冠肺炎免疫的理解。他呼籲，即使是已經康復的人，也應繼續遵循社交限制措施、戴口罩及勤洗手。

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【新冠肺炎】美國首例二次感染 研究：較首次感染嚴重

責任編輯：鄧燕君

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