【特朗普確診】醫生公布連續數天病毒檢測陰性 特朗普聲稱自帶「免疫光環」

▲ 白宮公開特朗普的醫生的備忘錄指出，特朗普的病毒檢測結果已連續數天呈陰性，沒有傳染風險。

美國總統特朗普（Donald Trump）月初確診新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎），留院3日後回白宮重啟競選工作。早前外界一直關心，醫生未有公布特朗普對新冠肺炎病毒檢測結果。周一（12日），白宮公開特朗普的醫生的備忘錄指出，特朗普的病毒檢測結果已連續數天呈陰性，沒有傳染風險。

白宮公開特朗普的醫生康利（Sean P. Conley）撰寫的備忘錄指，特朗普連續數天的病毒檢測都呈陰性，顯示特朗普體內已沒有病毒，沒有傳染其他人的風險，但並沒有說明檢測何時進行。醫生指，檢測結果呈陰性表明，特朗普體內沒有可被偵測的病毒複製（indicate a lack of detectable viral replication）。

【美國大選】特朗普恢復競選活動 稱要親吻所有支持者【下一頁】

特朗普被指牟私利 兒子護航：父親為選總統損失財富【下一頁】

相關病毒測試用8月份獲美國食品藥物管理局（FDA）緊急批准的雅培（Abbott Laboratories）便攜式新冠肺炎快速測試試劑進行。雅培BinaxNOW試劑，大小相當於一張信用卡，不需要任何額外的設備，就可作測試，15分鐘有結果，每個售價僅為5美元（約39港元）。《紐約時報》報道，白宮檢測都採用這款試劑，而這款試劑曾出現失誤，包括8月份時，其時未有感染新冠肺炎的俄亥俄州共和黨州長德維恩（Mike DeWine），檢測結果被錯誤診斷為陽性。

特朗普痊癒後，自稱帶有對新冠肺炎病毒的「免疫光環」（protective glow），馬不停蹄展開總統大選競選活動，周一前往佛羅里達州出席拉票活動，他全程未有戴上口罩。他原定在本月2日到佛羅里達州，但由於他在出發前一天確診感染新冠病毒，所以取消行程。本周二和周三，他將到賓夕法尼亞州和愛荷華州出席競選活動。

【特朗普確診】特朗普擬加快審批神藥 藥廠潑冷水稱仍需測試【下一頁】

【特朗普確診】特朗普稱已免疫 自認比拜登有優勢【下一頁】

責任編輯：葉芷樺