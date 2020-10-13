【iPhone 12 疑 iCloud 現身】蘋果發表會前暗示推4K Apple TV 電視盒？　iPhone 12 官方圖片流出

▲ 據外國科技網站《9to5Mac》報道，蘋果疑在iCloud 網站和「尋找」App 上流傳出 iPhone 12 的正面外觀。

蘋果 iPhone 12 系列即將於明日凌晨登場，據外國科技網站《9to5Mac》報道，蘋果疑在iCloud 網站和「尋找」App 上流傳出 iPhone 12 的正面外觀。蘋果流出的 iPhone 12 圖片顯示，iPhone 12的邊框設計似乎比 iPhone 11 更窄、劉海亦有小幅度縮減，但是就未能清楚看到是否回歸 iPhone4 的外框設計。

除了 iPhone 12 的正面外觀現身，一款代號「Apple TV 11,1」的裝置也出現在蘋果網站上，似乎暗示發表會或會有更高效能的 4K Apple TV 電視盒推出。而蘋果前一次更新 Apple TV，已是 2017 年 9 月的秋季發表會。

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此外，據爆料達人「kang」消息指於，是次發表會除了有 4 款 iPhone 12，也包括新 HomePod mini 揚聲器，定價將為較親民的 99 美元（約767港元）；以及會推出新無線充電配件「MagSafe」。不過另有不少用戶期待的首款 Apple Silicon 處理器 Mac，《彭博》則估計會到 11 月才正式發布。

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責任編輯：張寶燕