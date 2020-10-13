【數字貨幣】G7內部文件曝光　Facebook加密貨幣Libra 遭7國央行反對

▲ 在今年4月，G20 Financial Stability Board (FSB) 推出十項規管穩定幣的建議， 希望建立一套國際通用的穩定幣機制。

中國加快數字人民幣發展之際，路透社最新引述七大工業國組織（G7）內部聲明草案顯示，G7領導人反對Facebook（美：FB）推出加密貨幣Libra ，直到具有全面的立法監管程序為止。

該草案為七國財政部長和央行行長會議預備。在草案內容內，G7認同數字支付可以改善金融服務的效率和降低成本，惟推行此類支付服務時，需考慮消費者保護、隱私、稅收或網絡安全等問題。

Facebook 在2019年6月宣佈推出電子貨幣Libra，讓用戶在電子平台上支付交易或儲值，Libra價格會與一籃子貨幣掛勾，由Libra Association 發行，期望可成為「穩定幣（stable coin）」，成為真正交易中介。

外界分析，Libra發行量會根據市場需求而定，如果Libra交易量上升，用家能跨過金融中介，將手上的法定貨幣直接換成Libra，預測將會衝擊到各國央行的貨幣政策。

在今年4月，G20 金融穩定委員會（Financial Stability Board，FSB） 推出十項規管穩定幣的建議，希望建立一套國際通用的穩定幣機制。

內容文件也提到，在七國央行中，有些國家正在探索發行央行數字貨幣（CBDC）的可行性。歐洲央行行長拉加德昨日（13號）表示，歐洲央行正在「認真地」考慮創建數字歐元。日本則在上周五（9號）宣佈最快將下年實驗試行數字貨幣。同日，全球7間央行（加拿大、歐洲、日本、瑞典、瑞士、英國、美國） 和國際銀行共同發表一份文件，七國共識數字貨幣不能取代實體貨幣。

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編輯﹕賴奕羚