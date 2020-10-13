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【諾貝爾奬】得獎者不知獲獎？　鄰居半夜敲門通知

環球政經 14:03 2020/10/13

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美國經濟學家Paul Milgrom及Robert Wilson共同憑拍賣理論，奪得諾貝爾經濟學獎。不過由於諾貝爾奬相關單位一直聯絡不上Paul Milgrom，所以住在對面的Robert Wilson就親自擔起通知獲獎的事情。

【諾貝爾獎】兩美經濟學家獲諾貝爾獎 甚麼是拍賣理論？：【下一頁

據流出的一段智慧門鈴片段顯示，Robert Wilson於半夜時，到Paul Milgrom的門口按下門鈴，並把獲獎一事告知。「他們好像沒有你的電話號碼，所以未能通知你。」Robert Wilson身旁的女伴則說道，已把Paul Milgrom的聯絡方法交給委員會。

【諾貝爾奬】兩名美國學者憑改良拍賣理論 同獲諾貝爾經濟學奬：【下一頁

Paul Milgrom聽到消息後，隔了一會便回應：「Yeah......wow......Ok」似乎未能即時反應過來。Robert Wilson身旁的女伴又續問Paul Milgrom會否接聽電話。Robert Wilson就接續說：「你要讓他們可以與你聯絡。」

Paul Milgrom事後接受媒訪問時，回應指這是一個好消息，而且對獲獎一事大感驚喜。「我當時正在睡覺，而且手機調較了為拒絕無來電顯示的電話號碼，所以他們聯絡不到我。」Paul Milgrom也嫌虛指出，這是經濟學，不是諾貝爾和平獎之類的東西，不用幫人們解決戰爭。

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責任編輯：黎淑雯

經濟 拍賣 諾貝爾獎

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