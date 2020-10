【美國大選】特朗普恢復競選活動 稱要親吻所有支持者

美國總統大選11月3日舉行,確診新冠肺炎的美國總統特朗普表示,連續數天的新冠病毒檢測都呈陰性反應。特朗普恢復競選活動,周一(12日)於佛羅里達州的集會上並無佩戴口罩,更表示希望親吻在場的所有支持者。

特朗普(Donald Trump)周一晚於奧蘭多桑福德國際機場舉行戶外集會,在場約有數千人聚集,不少人都沒有戴口罩。特朗普也沒有戴口罩出席集會,並表示他已經歷新冠肺炎疫情並對此免疫,形容自己感覺充滿力量(feel so powerful)。

特朗普將口罩投擲向聚集的人群,更揚言要親吻在場支持者:

我會親吻這裡每一名觀眾,包括男人和美麗的女人,會大力親吻你們。

(I’ll kiss everyone in that audience. I’ll kiss the guys and the beautiful women. I’ll just give you a big fat kiss.)