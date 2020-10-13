【美國大選】特朗普恢復競選活動 稱要親吻所有支持者

▲ 特朗普恢復競選活動，表示希望親吻在場的所有支持者。

美國總統大選11月3日舉行，確診新冠肺炎的美國總統特朗普表示，連續數天的新冠病毒檢測都呈陰性反應。特朗普恢復競選活動，周一（12日）於佛羅里達州的集會上並無佩戴口罩，更表示希望親吻在場的所有支持者。

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特朗普（Donald Trump）周一晚於奧蘭多桑福德國際機場舉行戶外集會，在場約有數千人聚集，不少人都沒有戴口罩。特朗普也沒有戴口罩出席集會，並表示他已經歷新冠肺炎疫情並對此免疫，形容自己感覺充滿力量（feel so powerful）。

特朗普將口罩投擲向聚集的人群，更揚言要親吻在場支持者：

我會親吻這裡每一名觀眾，包括男人和美麗的女人，會大力親吻你們。 （I’ll kiss everyone in that audience. I’ll kiss the guys and the beautiful women. I’ll just give you a big fat kiss.）

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美國的新冠肺炎疫情肆虐之際，特朗普於集會上仍呼籲支持者外出。特朗普解釋指，他覺得擊敗某些東西的感覺很良好。他承認外出會有風險（risky），但認為民眾仍有必要外出（but you have to get out）。

責任編輯：鄭錦玲