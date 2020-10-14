【新股IPO】先聲藥業2096招股加時　次日孖展錄182.8億超購50倍（不斷更新）

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【美股期貨】禮來叫停新冠病毒治療試驗 美股期貨下跌蘋果盤前升1%（不斷更新）
內地生物化學制藥集團先聲藥業 （新上市編號：02096） 原預訂周二（13日）至周五（16日）公開招股，惟受颱風影響，招股書及申請表格今日無法分發予公眾，故將招股日期延長至下周一（19日）上午，而掛牌日期亦由原訂的23日延遲至27日。
截至今午16時55分，綜合券商數據顯示，先聲藥業次日招股暫時錄得孖展額182.8億元，超購50.2倍，其中富途借出79.85億元，輝立借出48億元，利弗莫爾借出20.2億元。先聲藥業計劃10月23日掛牌。
按此一覧先聲藥業招股重點
先聲藥業計劃發行約2.61億股份，招股價12.1元至13.7元，集資最多35.7億元，一手（1000股）入場費13,838元。
先聲藥業引入7名基石投資者，包括高瓴資本、高新、紅土以及奥博资本等。
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編輯：袁諾曦