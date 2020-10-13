河北建設與內蒙政府合作 推進跨區域發展 深化全國布局

隨著內地疫情逐漸受控，加上中央迅速推出一系列穩基建措施，不少企業的前景現時已較年初大幅改善，例如被稱為雄安建築第一股的河北建設集團（01727），除了於河北擁有穩健業務基礎外，近年更持續推進跨區域發展，最近便與內蒙政府達成合作框架協議，共同開發當地的基建發展，加上國家未來「新基建」藍圖等刺激，意味著河北建設未來業務將有相當不錯的發展。

內蒙全年將投1300億發展基建

根據內蒙發改委指出，內蒙總體基礎設施建設仍是當地經濟社會發展的薄弱環節，因此自今年起將圍繞高質量發展新要求，預料在今年內實施基礎設施領域重大項目890個，年內計劃完成投資約1,300億元(人民幣，下同)，為水利、公路、高鐵、機場、管網、信息、物流等各方面的基礎設施建設工程，構建布局合理、互聯互通的現代基礎設施網絡體系。

河北建設於內蒙發展已有15年，先後在當地的民航領域、醫療衛生領域、公共場館領域等諸多領域建造了數十項精品工程，包括呼和浩特白塔機場航站樓亦是由河北建設承建。而是次河北建設與內蒙政府簽訂的合作協議，便正是就以上眾多重大項目建設領域及布局開展深層次合作，雙方將通過搭建建設領域投資、基礎設施建設、上下游產業「三位一體」合作平台，並且共同推動在開拓新能源、生態建設、危廢改造等新興產業領域的合作。

▲ 由河北建設承建的內蒙呼和浩特白塔機場航站樓。

中標廣州醫院 加速大灣區發展

除了內蒙外，自內地疫情減弱後，河北建設也陸續傳來不同地區的中標消息，河北建設亦透過在全國各地建設60多家醫院的亮麗經驗，成功中標廣州巴塞羅那國際醫院項目設計施工總承包（EPC）工程，總建築面積超過18.9萬平方米，工程總造價約12.86億元。該項目的中標價再次刷新了河北建設在廣東公共建築項目領域的單項造價記錄，為河北建設進軍大灣區建設注入強大動力，加速集團在整個大灣區的發展。

憑實力把握未來機遇

事實上，中國建築企業管理協會早前通過對超過6,000家利潤總額在8,000萬元至420億元之間的中國大陸建築施工、勘察設計、工程監理等中國建築企業進行了數據採集研究，評定河北建設在今年的《中國建築企業綜合實力100強》中位列第32位，在河北省更排名第一，引證河北建設的企業實力。而隨著國家大力推動「新基建」，智能城市建設需求正逐步增加，單計河北建設的基地河北雄安新區，整體規模料將接近千億元人民幣。而根據河北省發改委統計數據，河北省今明兩年5G網絡、數據中心、工業互聯網、人工智能等新型基礎設施擬開工和在建項目約140項，總投資達1,744億元，今年計劃完成投資近320億元，為河北建設帶來巨大的行業發展新機遇。

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