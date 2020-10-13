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【騰訊700】虎牙鬥魚宣布合併 騰訊坐擁遊戲直播一哥

股樓投資 13:20 2020/10/13

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中國兩大遊戲直播平台虎牙與鬥魚於周一公布合併，雙方已簽訂有關協議與計劃。虎牙通過以股換股，私有化已在美國納斯達克上市的鬥魚，完成後虎牙將持有鬥魚所有股份，而鬥魚將退市。合併協議仍要經鬥魚三分二股東同意才可通過。

鬥魚是騰訊（00700）的控股子公司，而今年4月騰訊對虎牙行使購股權，令騰訊在虎牙的投票權提高到50.1%。即騰訊同時是兩間公司的最大股東，所以促成虎牙與鬥魚的合併。今年8月騰訊向鬥魚提出由虎牙私有化的建議，本月把「企鵝電競」品牌的遊戲直播權益轉讓予鬥魚。

根據協議，每單位ADS的鬥魚股份將可轉換0.73單位ADS的虎牙股份，把兩間公司之的股價差距拉近。周一鬥魚美股價急漲12%，報15.68美元，而虎牙股價則隔晚大跌逾一成，報22.91美元。

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公司管理層方面，合併後虎牙現任CEO董榮傑與鬥魚現任CEO陳少傑將會成為聯席CEO，而陳少傑亦會進入虎牙董事會。

【騰訊700】騰訊持股鬥魚虎牙擬合併　打造3億用戶電競直播平台 詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

經濟 騰訊控股（00700）

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