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【內銀動向】中銀保監擬容許大型內銀調低今季盈利倒退幅度

即市財經 12:33 2020/10/13

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內銀第三季盈利跌幅可望收窄

內銀今年第二季盈利大幅倒退，彭博報道指，為應對持續下滑的資本充足率及壞賬高企的風險，中國監管部門據悉將放寬對大型銀行第三季度利潤倒退要求，即大型內銀可視乎自身經營和財務狀況決定盈利，當局不再設置具體的倒退目標。

知情人士透露，中銀保監近期與部分全國性商業銀行溝通，允許銀行按自身情況披露第三季淨利潤倒退情況，而倒退幅度可以為10%或更低，幅度於較第二季內銀普遍按年跌超過20%低。

報道引述花旗及富瑞分析師的分析，其中前者認為監管將會給予銀行更多自主決定權來披露三季度業績成長，經濟恢復減輕銀行讓利實體經濟的政治壓力，且盈利下降導致資本壓力不斷上升，可能會損傷銀行的信貸擴張能力，料第三季業績好於預期。

富瑞中國金融業首席分析師陳姝瑾亦指，內銀利潤倒退幅度在第二季已見底，當季淨利潤下滑24%或由於監管部門窗口指導所致，預計此前受到窗口指導和資產質量趨勢有改善的銀行，第三季淨利潤將有更大反彈。

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編輯：謝智聰

國有內銀股 銀行 中國銀行保險監督管理委員會

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