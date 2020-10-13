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【外遊通關】新加坡放寬港人入境檢疫要求

即市財經 12:32 2020/10/13

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【外遊通關】新加坡放寬港人入境檢疫要求　入境仍須隔離7日

新加坡新冠病毒疫情轉輕，更改對多個地區的檢疫要求，最新將香港列入「疫情受控，輸入個案風險低」的地區名單，入境新加坡的港人隔離檢疫要求由14日減至7日。新加坡疫情4月最嚴峻時曾單日增逾千宗新增個案，但近期數字不時回到單位數。

新加坡累計個案達57,880宗，死亡個案28人，為全球最低死亡率的地區。香港確診個案最新達5,194宗，遠少於新加坡，但死亡個案達105人。

新加坡周一晚上更新不同地區人士的檢疫要求，因應馬來西亞等東南亞國家疫情反彈，要求曾到馬來西亞沙巴的訪客接受14日隔離檢疫，而曾到印尼或菲律賓的人士就要提交72小時內的檢測陰性證明，曾到訪印度即使僅在新加坡轉機都需要提交檢測陰性證明。

新加坡航空推3400元A380「頭等」餐飲體驗 半小時售罄，詳情可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

經濟 疫情 沙巴 新加坡 香港

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