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【A股入摩】大摩：2027年中國市場佔MSCI新興指數逾半　或步日股後塵

即市財經 12:32 2020/10/13

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中國股市對新興市場指數的影響力愈見明顯。

中國股市對新興市場指數的影響力愈見明顯。大摩發表報告指出，中國市場的比重已經是第二大市場3倍以上；預測到2027年，中國股市將會佔MSCI新興市場指數56%。大摩又指，一旦中國佔MSCI新興市場指數的比重高於50%，投資者將難以區分中國及新興市場。

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大摩指出，重新審視最初於2010年發布的工作，並基於A股納入因子由目前的20%提升至2027年的100%等因素，提供新的預測。大摩稱，其定量分析顯示，一旦中國佔新興市場指數達56%，兩者之間的收益相關性就會上升到0.95以上。事實上，中國市場的比重達逾5成以上，投資者已難以區分兩個市場。

大摩指出，MSCI 新興市場指數的集中度已達致有史以來最高水平，中國、台灣、韓國、印度及巴西這5個市場目前佔有關指數比重達80%；另外4%股份佔新興市場指數權重50%，該行認為這使較小的市場和股票被邊緣化。

大摩指出，資金流趨兩極分化，新興市場（中國以外）的機會很多，但可能被忽略。該行認為，未來幾年的投資者應該並且很可能將中國從新興市場中剔除並分配一個單獨的分配（如日本），而指數編制者很可能仍會繼續將中國歸類為新興市場。

編輯：吳敏芳

股票 中國市場 A股 新興市場 指數 日本 印度 巴西 台灣 南韓
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