【颱風優惠】8號風球在家網購　一文看清零售店網店颱風優惠　百佳惠康HKTVmall也有份

▲ 8號風球下，不少企業今日(13日)趁機推颱風優惠，讓港人安在家中網購，包括百佳、屈臣氏、惠康、實惠、MyDress等。（百佳屈臣氏facebook圖片）

8號風球下，不少企業今日(13日)趁機推颱風優惠，讓港人安在家中網購，包括百佳、屈臣氏、惠康、HKTVmall、實惠、MyDress等。

【颱風優惠】8號風球有乜食？ 一文看清餐廳外賣自取優惠（不停更新）

百佳

百佳於facebook發帖指，打風落雨都可以上百佳網店輕鬆購物，並推快閃優惠，即時起至今晚9時，易賞錢會員網購全單享3倍積分。

屈臣氏

屈臣氏推颱風快閃優惠，形容「打風都無有怕」，即時起至今晚23時59分，於屈臣氏電子商店購物滿388元，送2張25元電子現金券，初生嬰兒奶粉除外。

惠康

惠康於facebook發帖文指，打風落雨當然留家網購最方便，推「惠康為您送」網上購物優惠，用恒生enJoy卡單一簽賬淨值滿100元或以上，即享92折，只限今日。

HKTVmall

HKTVmall推颱風快閃優惠，今日限定$10、$15購物專區。

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實惠

實惠亦於facebook表示，網店為大家準備快閃優惠，8號風球懸掛期間，輸入優惠碼typhoon8，可享額外88折。

MyDress

MyDress推颱風突襲優惠，希望港人「留喺屋企，網購解悶」，輸入優惠碼OCTT8，全站2件起額外95折。

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責任編輯：朱悅瀅