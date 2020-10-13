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【颱風優惠】8號風球在家網購　一文看清零售店網店颱風優惠　百佳惠康也有份

商業 12:29 2020/10/13

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8號風球下，不少企業今日(13日)趁機推颱風優惠，讓港人安在家中網購，包括百佳、屈臣氏、惠康、實惠、MyDress等。（百佳屈臣氏facebook圖片）

8號風球下，不少企業今日(13日)趁機推颱風優惠，讓港人安在家中網購，包括百佳、屈臣氏、惠康、實惠、MyDress等。

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百佳
百佳於facebook發帖指，打風落雨都可以上百佳網店輕鬆購物，並推快閃優惠，即時起至今晚9時，易賞錢會員網購全單享3倍積分。

屈臣氏
屈臣氏推颱風快閃優惠，形容「打風都無有怕」，即時起至今晚23時59分，於屈臣氏電子商店購物滿388元，送2張25元電子現金券，初生嬰兒奶粉除外。

惠康
惠康於facebook發帖文指，打風落雨當然留家網購最方便，推「惠康為您送」網上購物優惠，用恒生enJoy卡單一簽賬淨值滿100元或以上，即享92折，只限今日。

實惠
實惠亦於facebook表示，網店為大家準備快閃優惠，8號風球懸掛期間，輸入優惠碼typhoon8，可享額外88折。

MyDress
MyDress推颱風突襲優惠，希望港人「留喺屋企，網購解悶」，輸入優惠碼OCTT8，全站2件起額外95折。

【超市優惠】百佳「誠心賞你」大抽獎即將開始登記　隨機抽32萬名得奬者（附抽獎連結及電話）

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責任編輯：朱悅瀅

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