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【新冠疫苗】強生停試驗 專家：冀美國大選前面世荒謬

環球社會熱點 12:28 2020/10/13

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新冠肺炎疫苗研發再遇阻滯，強生（Johnson & Johnson）有參與者出現不明原因的病徵，現已叫停試驗。美國衛生專家表示，大型試驗中出現不良事件實屬正常，指疫苗需經過多次試驗才可面世，再次提醒民眾，冀疫苗在美國大選11月3日前面世是荒謬的。

強生暫停新冠疫苗試驗 參與者染不明疾病【下一頁】

輝瑞新冠疫苗報喜 成首藥廠獲批在兒童身上測試【下一頁】

美國布朗大學公共衛生學院（Brown University School of Public Health）院長賈阿（Ashish Jha）指出，強生決定暫停試驗不會引起即時憂慮，反指「這是完全可以預計的」。

賈阿補充，這只是提醒民眾，試圖在政治時限內（即11月3日的美國大選前），完成審批程序是「多麼荒謬的事」。

美國總統特朗普（Donald Trump）多次揚言，疫苗會在大選前面世，並視此為政績。

譚德塞斥群體免疫策略「不道德、不科學」【下一頁】

賈阿續稱，希望疫苗是安全的，因此必須讓這個試驗過程發揮作用，而這個過程需要一段時間。他認為，強生叫停試驗的決定負責任，而且令人放心。

威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）病毒專家穆爾（John Moore）指，必須調查疫苗的安全問題，不能匆忙進行試驗。他亦指出，今次事件再次印證，疫苗研發不能受到「人工時間表」（如選舉）影響。

阿斯利康新冠抗體藥進入最後測試 特朗普曾服同類藥【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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