【新冠肺炎】中國56日無本土確診斬纜　山東青島5日內完成全民檢測

山東省青島市衛健委11日通報該市有3宗無症狀感染個案，其中2宗是醫院在對普通就診患者檢測時發現，1宗是在對排查出的密切接觸者即時核酸檢測時發現，截至當日11時，當地共發現6宗確診及6宗無症狀感染個案，令內地連續56日無本土確診斬纜。

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中國國家衛健委昨日趕赴青島，多個省市包括北京市疾控中心，均呼籲民眾如非必要，切勿前往當地。青島市亦已展開為期5日的全民檢測，在5日內完成全市市民的檢測，檢測結果將及時發布。

專家組初步判斷，青島早前3宗無症狀感染者與青島市胸科醫院相關聯，該院亦會接收輸入的確診個案。經檢測所有密切接觸者後，發現其中有9人檢測結果呈陽性，包括8名市胸科醫院在院患者及陪護人員、1名患者家屬，其中4宗為確診個案、5宗為無症狀感染者。青島市胸科醫院全部科室已於11日起停診。

據青島市衛健委的通報，截至今早8時，全市已排查密切接觸者144人，除其中9人早前已公布檢測結果為陽性外，其餘為陰性；密切接觸者的密切接觸者207人，結果均為陰性；一般接觸者859人，結果均為陰性；醫務人員、住院病人及陪護人員170,867人，有 163,006人已出檢測結果，均為陰性；社區檢測人群2,906,448人已完成核酸檢測採樣， 943,664人已出結果，均為陰性。

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責任編輯：楊子瑩