【新冠疫苗】輝瑞疫苗報喜 首間藥廠獲批在兒童身上測試

▲ 【新冠疫苗】輝瑞疫苗報喜 成首藥廠獲批在兒童身上測試

新型冠狀病毒疫情持續，疫苗研發工作如火如荼進行。強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）的新冠疫苗研發受阻滯，惟輝瑞（Pfizer，美：PFE）的疫苗研發順利，獲准擴大測試範圍，開始在只得12歲的受試者身上進行測試，成為首家在兒童身上測試的藥廠。

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輝瑞發聲明，指已獲監管機構批准，將疫苗測試對象擴大至最小12歲的兒童身上。監管機構並同意輝瑞將測試人數增至最多4.84萬人，較此前的人數上限多10%。

輝瑞是新冠疫苗研發最領先的藥廠之一，輝瑞7月開始最後階段測試，料今個月底能確認疫苗效用。

讓兒童接種疫苗，對對抗病毒的十分重要，是學校重開、恢復正常授課的關鍵。惟目前新冠疫苗研發，絕大部分都在成年人身上作研究。

疫苗測試一般先由較健康強壯的成人開始，及至有足夠數據，證明安全性後，才讓身體較弱人士加入測試。依次是先由成人，繼而青少年，之後兒童，最後才在嬰兒身上測試。

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另一受矚目的美國藥企Moderna（美︰MRNA）所研究的新冠病苗，則會於今年底前，開始兒科測試，正等候監管機構批准。Moderna於7月開始最後階段疫苗效用測試，料11月有結果。

9月開始最後階段測試的強生（Johnson & Johnson），早前曾稱今年稍後會開展兒童測試，但強調要先在成人身上試驗，確保安全性。惟強生的測試最新出現阻滯，參與者接種疫苗後，出現不明原因的病徵，試驗被叫停。

責任編輯：林建忠