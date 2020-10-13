【iPhone12】蘋果發布會舉行在即 Beats官網產品頁面突然被移除

▲ 有外媒發現，蘋果在官網移除Beats by Dre產品網頁，可能是為推出HomePod智能喇叭及頭戴式耳機AirPods Studio作準備。

萬眾期待的iPhone 12終於在今晚揭曉，早前就有消息指，蘋果（Apple）除了發布新款旗艦系列手機以外，或會推出其他新品。最近有外媒就發現，蘋果在官網移除Beats by Dre的產品網頁，可能是為了推出全新HomePod智能喇叭及頭戴式耳機AirPods Studio作準備。

近日有外國媒體發現，從10月2日起，蘋果已開始悄悄將 Beats by Dre 的產品頁面移除。目前消費者無法在官網搜尋有關的產品內容，另外蘋果亦將Beats Updater程式在應用商店內下架。

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本月初，《彭博社》曾經報道，蘋果將不再銷售Sonos，Bose和Logitech等品牌的耳機和無線喇叭產品，現時有關產品已在Apple網店內消失。過往蘋果在推出Apple Watch前，亦曾將第三方運動追蹤裝置產品下架。

蘋果近日的舉動，似乎暗示正準備推出新耳機系列產品。早前的消息傳出，蘋果正開發的HomePods及AirPods Studio，有望在今年年底前推出，產品或最快會在今晚發佈會中亮相。

責任編輯：李寶如