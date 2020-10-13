【蘋果概念股】比亞迪及比亞迪電子 齊齊發盈喜

電動車生產比亞迪(01211)和旗下從事電子消費品代工的比亞迪電子(00285)雙雙發盈喜。 比亞迪A股(深 :002594)造好，升1.4%報130.38元人民幣。

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比亞迪預期，截至9日止首9個月純利，由早前預期按年增長77.86％至90.56％，修正後將增幅調高至介乎飆升1.16至1.29倍，純利介乎約34億至36億元（人民幣．下同）（約39.6億至41.9億港元），每股盈利介乎1.18至1.25元。比亞迪指，第三季度內地新冠肺炎疫情防控續向好，汽車業務恢復增長，尤其新能源汽車銷量快速觸底反彈，新能源汽車銷量快速增長，其中全新旗艦車型「漢」上市後，訂單數量續升、銷量續增，而改款旗艦車型「唐」銷量亦增長迅猛，兩款車推動新能源乘用車業務更快增長。同時亦受惠於比亞迪電子手機部件及組裝業務方盈利能力進一步提升。

比亞迪電子公布，預期截至9月止9個月溢利將較去年同期增加不少於3.2倍，以去年同期賺10.26億元人民幣計，即今年9個月純利料達４３億元人民幣。比電認為，盈利增長主因於主要客戶份額持續提升，成功導入新的手機及其他智能產品全球領導廠商，而玻璃陶瓷及新型智能產品出貨量增長迅猛，且受益於整體運營效率提高及產品結構優化，盈利能力進一步提升。此外，該集團指，醫療防護產品也為銷售收入及盈利增長提供正面貢獻。

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