【英國疫情】政府3級制封鎖名單 利物浦列最高警示

英國的新冠肺炎疫情持續，英國政府宣布實施3級制封鎖措施，分為中度、高度及非常高3個警示級別，由周三（14日）起實施，利物浦等6個地區列為最高的第三級警示。

英國三級制封鎖措施 利物浦酒吧周三起停業 【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，實施3級制封鎖措施並非大家想要的生活方式，但強調必須走這條路，以免全面封鎖帶來的嚴重經濟損失，疫情失控下帶來的生命損失。英國政府公布的封鎖措施分為3級：

第一級為中度（medium）警示級別，該區只須實施現時適用於全國的措施，如6人限聚令、餐廳及酒吧晚上10時起宵禁，以及有關口罩與社交距離的措施。不屬於第二或第三級別警示的地區，都會按目前適用全國的防疫措施。

第二級為高度（high）警示級別，該區需實行禁止探訪、禁止於酒吧或餐廳與家人以外者見面，以阻止來自不同家庭的人於室內聚集。列為第二級警示的地區包括：

柴郡（Cheshire）：柴郡西和切斯特、柴郡東

大曼徹斯特地區：曼徹斯特、博爾頓、伯里、威根、索爾福德、奧爾德姆、Stockport、Tameside、Trafford、Rochdale

沃金頓（Warrington）

德比郡（Derbyshire）: 高峰區（Tintwistle 、Padfield、Dinting、St John's、Old Glossop、 Whitfield、Simmondley、Gamesley、Howard Town、Hadfield South、Hadfield North)

蘭開夏郡（Lancashire）、布莱克浦（Blackpool）、普雷斯頓（Preston）、布力般（Blackburn）、達爾文（Darwen）、伯恩利（Burnley）

西約克郡：利茲、布拉福（Bradford）、卡爾德代爾（Calderdale）、克爾克利斯（Kirklees）、韋克菲爾德（Wakefield）

南約克郡： 巴恩斯利（Barnsley）、羅瑟勒姆（Rotherham）、雪菲爾（Sheffield）、Doncaster

英格蘭東北部：紐卡素、蓋茨黑德（Gateshead）、新特蘭（Sunderland）、達拉謨（Durham）、South Tyneside、North Tyneside、Northumberland

Tees Valley: 達靈頓（Darlington）、米杜士堡（Middlesbrough）、哈特爾浦（Hartlepool）、 Redcar and Cleveland、Stockton-on-Tees

西米德蘭茲（West Midlands）：伯明翰、Sandwell、Solihull、Wolverhampton、Walsall

萊斯特（Leicester）、Oadby and Wigston

諾丁漢郡（Nottinghamshire）、諾丁漢市 (Nottingham City)

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第三級的非常高（very high）警示級別下，除了禁止探訪外，賭場、酒吧、健身室、娛樂場所將被迫關閉，並禁止居民離開該區域外遊，外地到訪者亦不准過夜。酒吧若能以餐廳形式營業，則可與餐廳一樣繼續營業。學校、辦公室、商店會繼續開放。列為第三級警示的地區包括：

利物浦市地區（The Liverpool City Region）：利物浦、諾斯利（Knowsley）、Wirral、St Helens、Sefton、Halton

責任編輯：鄭錦玲