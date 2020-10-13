【全球晶片】韓國打造AI晶片王國　目標2030年前全球市佔率達兩成

▲ 韓國目標2030年前AI芯片全球市佔率達兩成。

韓國政府本周公布AI（人工智能）相關技術的發展目標，目標在2030年前開發50款AI晶片（內地或稱芯片），培育3,000位專家，從而韓國AI晶片2030年在全球市場的市佔率達到兩成。

現時，韓國DRAM記憶體（Dynamic Random Access Memory）在全球已取得領先地位，韓國的三星（Samsung）與SK海力士（SK hynix Inc.）於今年上半年全球市佔率達到73.6%；然而晶片要用於AI應用，需要更高性能及效率的半導體技術。

去年，韓國政府公布將運用本地半導體產業基金，規模達到700億韓圜，用於支持AI晶片公司的研發及併購。今年年初，韓國科技部已公布，將在未來10年為半導體技術研究投資10,000億韓圜，發展下一代晶片。同時，韓國政府計劃在三年內與私人機構合作，在5G移動通訊領域投資30萬韓圜、建立3,000億韓圜的AI基金、把AI計算機構由去年200間增加至今年800間、同時在5年內投資近3,940億韓圜，在光州市打造AI園區等。

三星早前於7月公布會於今年底前招聘1,000位專家，用於晶片設計及人工智能。

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編輯：謝克迪