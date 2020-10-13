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第三季全球電腦出貨量　蘋果排第4　第一位是呢間公司

股樓投資 11:42 2020/10/13

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行業分析公司Gartner公布第三季全球個人電腦市場銷售數據，全球PC市場持續復甦並迎來增長，2020年第三季度，全球PC出貨量約為7140萬部，相比去年同期增長3.6%。

 

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上述數據包括座台式電腦、筆記本電腦等，但不包括Chromebook的出貨量。 Gartner表示，若包括Chromebook在內，第三季度全球PC出貨量將增長9%。

值得一提的是，美國市場PC出貨量達1650萬部，按年增長11.4%，為該地區10年來首次出現兩位數增長。 Gartner表示，消費者對家庭娛樂和遠程學習的持續需求導致10年來美國PC市場最強勁的增長，繼而帶動了全球市場的增長勢頭。

 

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