【限聚令維持】4人限聚令、強制口罩令等防疫措施延長7天至下周四（22日）

▲ 消息指，4人限聚令、食肆酒吧午夜12時止的「堂食令」、強制戴口罩等多項防疫措施維持不變。

新冠肺炎新增確診個案回落，但防疫未能鬆懈。政府公布，延續《預防及控制疾病條例》下的社交距離措施，為期7天，直至下周四（10月22日）。這意味，4人限聚令、食肆酒吧午夜12時止的「堂食令」、強制戴口罩等多項防疫措施維持不變。

另外，衛生署衛生防護中心公布，截至今日（13日）凌晨零時，本港新增8宗新型冠狀病毒病確診個案，其中4宗屬本地感染，當中兩宗為源頭不明，4宗為輸入個案。至今本港個案累計5202宗。

食物及衞生局發言人表示，本地確診個案的七天平均數在過去一周持續上升，當中涉及多宗源頭不明的確診個案，反映社區中仍存在隱形傳播鏈，疫情極有機會出現反彈，情況實在令人憂慮。

發言人又指，理解市民在經過多月的抗疫生活後，都出現了不同程度的抗疫疲勞，令抗疫意識有所鬆懈。然而，若不嚴格遵守各項防疫及社交距離措施，不保持警惕做好個人防護及保持環境衞生，疫情出現反彈的機會極高，而大規模社區感染可謂一觸即發。由於最新病毒株具更強的傳播力，疫情可能在極短時間內急劇惡化，有機會令本地第四波疫情提早出現。

一覧現有社交距離措施

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

相關文章：【限聚令維持】4人限聚、強制口罩令再延長一周 陳肇始：周五起許溜冰場隊際運動聚集

百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記 高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

編輯：袁諾曦