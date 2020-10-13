▲ 【新冠疫情】譚德塞斥群體免疫策略「不道德、不科學」

新型冠狀病毒疫情持續，各國用盡方法防疫，導致經濟大受衝擊，仍無法阻止疫情蔓延，任由民眾染疫的群體免疫策略，甚囂塵上，獲一些專家學者加持。惟世界衛生組織總幹事（WHO）譚德塞（Tedros Ghebreyesus）表示群體免疫不道德，亦不科學。

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譚德塞周一在記者會上指，應透過保護民眾免受感染而達到群體免疫（herd immunity），而非任由民眾暴露於病毒。他稱公共衛生史上，群體免疫從未被用來應對疾病爆發，惶論疫情大流行。

他解釋，群體免疫本應是一種用於疫苗接種的慨念，當一個地區一定百分比的民眾已接受疫苗，則病毒會消失，如麻疹需要95%人民接種才能全民免疫，小兒麻痺症則是80%。

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譚德塞指出，抗體檢測結果顯示，全球大部分國家，曾接觸過新冠病毒的人約得10%，任由病毒不受控地傳播，意味更多人不必要的染疫、受苦及死亡。此外，人類對這種病毒所知有限，相關抗體有效時間也不確定，譚德塞形容，任由病毒散播在科學上及道德上都有問題（scientifically and ethically problematic）。

歐美近期疫情持續反彈，防疫措施愈收愈緊，或再次封城，有專家指封城代價太大，提倡以群體免疫方式應對。他們認為應讓身體強健的年輕人恢復正常活動，在低風險人群中建立群體免疫，進取倡議引起相當大關注。

責任編輯：林建忠