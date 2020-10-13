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【美元危機】達里奧：時機在中國一方　人民幣國際化改寫世界秩序

即市財經 11:02 2020/10/13

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達里奧：時機在中國一方　人民幣國際化改寫世界秩序

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater），其創辦人達里奧（Ray Dalio）近期屢提及美國經濟、美元秩序或面臨結構危機，達利奧美國時間周一出席論壇時指出，中國一系列環節中都較美國更有優勢，「時機站在中國一方，而非美國」，並形容人民幣國際化將改寫美元秩序。

達里奧指，新冠肺炎疫情下，中國經濟較美國更快反彈，中國企業新股IPO火熱，吸引大量資金買入，而且中國利率較美國高，反映中國處於更佳位置「毋須印鈔」。他續稱：

美國新任政府面對的困難是，命運愈來愈站在中國，而且中國發展很可能愈來愈好。

達里奧：資本主義需重新設計 「美國如75年帝國 勢力正減弱」，詳情可見【鱷王分析】

達里奧於7月時曾帖文稱，中美緊張局勢可能由經濟角力演變成武力衝突，引用二次大戰歷史為鑑，形容經濟戰往往是武裝大戰前哨，又指中美很可能捲入資本戰。

他最新在論壇抱相同看法，他稱「大家將看到人民幣國際化，這在以往無意的發展方向，因為這將影響美國的世界秩序。」

今年橋水旗下基金表現不彰，旗艦基金Pure Alpha II 在8月下跌18.6%，橋水的資產管理規模最新約1480億美元，較年初減少120億美元。

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【人民幣國際化】橋水達里奧唱好人民幣升值 料境外使用量增加

【美元危機】達里奧：美元數十年儲備貨幣地位岌岌可危

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編輯：麥德銘

基金 中國 人民幣 對沖基金 達里奧 人民幣國際化

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