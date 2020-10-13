【疫苗競賽】因出現不能解釋病症 強生叫停6萬人疫苗測試計劃

多隻新冠疫苗已進入第三期臨床測試，各藥廠都希望首個「跑出」把疫苗推出巿場，於9月底已進入第三期、目標招募6萬人做自願測試的強生（Johnson ＆Johnson’s） 近日叫停了測試，原因是測試者出現了不能解釋的病症。一份有關該疫苗測的文件透露，叫停臨床測試外，讓測試者網上登記的系統也關閉了，負責該疫苗安全的獨立監察小組亦已開過會。

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藥廠方承認已停止，只解釋因參與的測試者出現不能解釋的病症，基於私穩，沒有再進一步解釋是什麼病症或副作用。強生強調所謂的不良事件（疾病，事故和其他不良醫療後果）是臨床研究的預期部分，還強調研究暫停和臨床試驗遭擱置是兩件不同的事，並稱疫苗研發目前尚未進行臨床測試。

英國牛津大學與藥廠AstraZeneca合作研發的新冠疫苗，亦曾於9月初時一度叫停，原因是有測試者出現不良反應，該不良反應可能跟脊髓橫紋肌炎有關，疫苗在英國暫停大約一周後才恢復研究。

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責任編輯：鄭靜珊