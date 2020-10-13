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【A股布局】疑因走漏風聲　國聯、國金證券合併告吹

股樓投資 10:52 2020/10/13

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被喻為千億券商的合併終於告吹，國金證券（滬：600109）和國聯證券（滬：601456）於周二（13日）復市，提出收購的國聯證券低開，較停牌前下跌3.3%，反而國金證券高開，開市價比停牌前微升1.4%。

【購買力驚人】天貓國際在國慶假期成交額按年增長79%　海外直購成交額增4.29倍，詳情請按【見下頁

國聯、國金證券合併，被形容拉開了上市券商合併的序幕。9月，國聯證券公布，擬受讓長沙湧金持有的國金證券約7.82%股份，同時，國聯與國金證券正在籌劃由國聯向國金證券全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併國金證券。

但兩家公司停牌前突然漲停，卻引來了內幕交易的疑雲。話說，消息在9月18日的周五下午傳出消息，結果令多隻券商股齊齊看漲，至周日才有正式的重大資產重組停牌公告，當時有投資者就稱「消息總是提前走漏，兩家公司都提前漲停」。

【股市熱話】網民重倉舊經濟股 50萬本金蝕近半　嘆「人地買新經濟賺到笑」（附專家最新建議），詳情請按【見下頁

及後，中國證監會在9月25日的新聞發布會宣布，已啟動對國聯證券和國金證券的核查，要求兩家公司自查、提交內幕信息知情人名單。

根據最新公告指，交易終止因雙方未能就轉讓及合併方案的部分核心條款達成一致意見，故確認終止合併。不過，網上評論還是認為內幕交易更似叫停合併的主因。

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記者：林衛

國聯證券（滬：601456） 國金證券（滬：600109） 合併 中國證監會 A股

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