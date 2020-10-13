【置業指南】颱風天後去睇樓　單位問題即現形

樓價高企，許多人都想用有限預算，買到心到好，最好不用花錢裝修，惟往往買入單位後，才發現漏水問題。事實上，正常業主不是驗樓師，即使細心觀察，平日睇樓也未必發現漏水問題，最好把握颱風天後時間，檢視單位有無漏水。

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一般檢說，單位漏水，多數原因有二，一是排水管老化、二是建築結構受損，若要根治問題，往往花時間及心神。若入到單位，已聞到霉味，代表單位濕氣重，即使牆身無明顯滲水，單位也可能有漏水問題。

另外，可留意牆身角落，以及天花板，留意有沒有滲水，油漆有沒有剝落，若牆身角落，又或天花板，與牆身油漆顏色有明顯色差，或代表有滲水的可能。除了用眼觀察，亦可用手摸牆面，或感涼意，或代表牆身有漏水問題。

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牆身及天花要留意，窗框也不可忽視，特別是迎風一方，若有水漬，代表有滲漏問題。此外，不少半新盤都設露台，可留意露台有無積水，能否暢通排水，亦要留意露台的門框，檢視有沒有漏水。

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