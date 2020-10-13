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乘聯會：9月新能源汽車批發銷量增近倍 10月進入乘用車旺銷期

即市財經 10:41 2020/10/13

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乘聯會表示，9月新能源乘用車批發銷量突破12.5萬輛，按年增長99.6%，按月增長24.1%。

乘聯會公布，中國9月廣義乘用車零售銷量為193.9萬輛，按年增長7.4%。期內，新能源乘用車批發銷量突破12.5萬輛，按年增長99.6%，按月增長24.1%，其中，上汽通用五菱達2.4萬輛、比亞迪 （01211） 達1.9萬輛、特斯拉中國達1.1萬輛，位列頭三位。

展望10月全國乘用車市場，乘聯會表示，10月份將進入乘用車市場的旺銷期。由於國慶雙節期間的國内疫情相對平穩，對第四季度的經濟社會回暖奠定更強信心。雖然基數偏高，但10月首週的乘聯會廠商零售數據顯示，按年仍增長8%以上。

乘聯會又建議，2021至2025年期間繼續實施鼓勵新能源汽車發展的財稅政策，免徵購置新能源汽車的車輛購置稅和車船稅，制定實施燃料電池汽車推廣應用政策，以及繼續組織開展新能源汽車下鄉活動。

值得留意是，早前中央已通過《新能源汽車產業發展規劃》，包括加大關鍵技術攻關、加強充換電、加氫等基礎設施建設、加強新能源汽車領域國際合作，以及加大對公共服務領域使用新能源汽車的政策支持。

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編輯：袁諾曦

香港股票 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 比亞迪股份（01211） 經濟 零售 疫情

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