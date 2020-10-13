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【浪卡消息】天文台料8號風球日間大部分時間維持　港股全日停市（附交通安排一覽）

環球政經 12:01 2020/10/13

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八號東北烈風或暴風信號，現正生效，本港早市交易暫停。天文台預料八號風球會在日間大部分時間維持，今日下午四時前改發三號強風信號的機會較低。截至中午12時，八號風球仍然生效，根據港交所的「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」，港股今日將全日今市。

港交所颱風、極端情況的安排：

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特別交通安排：

九巴及龍運宣布，所有日間路線將暫停服務，直至另行通知。

新巴城巴亦宣布，所有日間路線暫停服務。

港鐵服務安排如下：

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新大嶼山巴士路線37M、38、39M、B2、B2P、B6維持有限度服務，其餘所有日間路線暫停服務，直至另行通知。

新渡輪離島航線將於早上6時30分後暫停服務，橫水渡及港內線已暫停服務。

 

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責任編輯：楊子瑩

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