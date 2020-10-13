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【新冠疫苗】強生停疫苗試驗 參與者染「未能解釋疾病」

環球社會熱點 10:23 2020/10/13

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【新冠疫苗】強生暫停新冠疫苗試驗 參與者染不明疾病

繼阿斯利康和牛津大學疫苗共同研發的疫苗有阻滯後，新冠肺炎疫苗研發再傳出不利消息。強生（Johnson & Johnson）證實，有參與者接種疫苗後，出現「未能解釋疾病」（Unexplained illness），現已叫停試驗。強生稱，公司的獨立委員會及臨床醫生正檢查和評估參與者的情況。

強生發聲明表示，在研發過程中出現「不良事件」，如參與者染病、事故，甚至更嚴重的事件，是任何臨床研究，尤其大型研究，意料之內的事。

阿斯利康牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱【下一頁】

牛津恢復疫苗測試 「預咗有人身體不適」【下一頁】

強生補充：

「嚴重不良事件（serious adverse events）在臨床試驗中並不少見，在大型試驗中，可合理地預計嚴重不良事件增加。」

強生未提供該不明疾病的詳細，強調尊重病人私隱，在獲得更多醫學訊息前，不會透露更細節。

強生續稱，公司在展開臨床試驗前，已制定了安全指引，確保出現與疫苗或藥物相關的意外或嚴重不良事件，將暫停該研究；決定是否恢復試驗前，將檢視所有醫學訊息。

新冠疫苗每劑僅售78元 華府向強生訂1億劑【下一頁】

本月較早前，強生新增了疫苗生產商的候選名單，疫苗生產商已將試驗性質的候選疫苗，轉為進入在美國的最後試驗階段。強生招募了6萬名志願者試驗進行測試，為美國首個可能僅需接種一劇的大規模疫苗試驗。

華府8月決定，一旦強生的疫苗面世，將斥資10億美元購入1億劑疫苗。歐盟日前亦與強生簽約預購合約，訂購2億劑疫苗。強生計劃在2021年生產10億劑疫苗。

早前，阿斯利康（AstraZeneca）和牛津大學並同研發的疫苗試驗亦遇到類似阻滯。一名試驗參與者患病後，藥廠暫停疫苗測試。目前已在多個國家和地區恢復試驗，但不包括美國。

牛津疫苗再有測試者不適 發燒發冷多天【下一頁】

【新冠疫苗】強生暫停新冠疫苗試驗 參與者染不明疾病

責任編輯：鄧燕君

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