【新冠疫苗股】美國強生疫苗測試暫停、盤前跌逾2%　康希諾A股收市倒跌

▲ Johnson & Johnson因臨床三期測試出現不明病症，暫停新冠疫苗測試。

環球疫苗研究藥廠爭研發新冠病毒疫苗，外媒電報，強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）的新冠疫苗研究中，有參與者出現不明原因的疾病，因而暫停疫苗測試。強生周二美股盤前股價跌逾2%，新跌2.5%，暫報148美元。

強生疫苗研究暫停下，中國新冠疫苗股康希諾生物 （06185） （滬：688185）今早股價逼一個月高，最多升4%，惟收市輕微倒跌至352.96元人民幣，康希諾生物港股就因颱風停市，公司昨日在港報180.9元。

Johnson & Johnson疫苗第三期臨床試驗於9月開始，美國現時測試中的疫苗合共有6項，而只有其中4項進入第三期臨床試驗。

強生暫停新冠疫苗試驗 參與者染不明疾病，詳情可見【下一頁】

據早前報道，由於Johnson & Johnson的疫苗只需要一次注射，而Moderna及輝瑞（Pfizer）需要兩次注射，因此美國政府官員曾表示希望Johnson & Johnson的疫苗能較其他疫苗更快完成測試。今次為美國疫苗研究第二次暫停，早前阿斯利康（AstraZeneca）亦因參與者不良反應而叫停。

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編輯：謝克迪