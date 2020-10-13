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【新冠疫苗股】康希諾A股升近一個月高　美國強生疫苗測試暫停

即市財經 10:39 2020/10/13

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Johnson & Johnson因臨床三期測試出現不明病症，暫停新冠疫苗測試。

環球疫苗研究藥廠爭研發新冠病毒疫苗，外媒電報，強生（Johnson & Johnson）的新冠疫苗研究中，有參與者出現不明原因的疾病，現時已經暫停。強生疫苗研究暫停下，中國新冠疫苗股康希諾生物 （06185） （滬：688185）今早股價逼一個月高，最多升4%，現升2%至360.62元人民幣，康希諾生物港股就因颱風停市。

Johnson & Johnson疫苗第三期臨床試驗於9月開始，美國現時測試中的疫苗合共有6項，而只有其中4項進入第三期臨床試驗。

強生暫停新冠疫苗試驗　參與者染不明疾病，詳情可見【下一頁】

據早前報道，由於Johnson & Johnson的疫苗只需要一次注射，而Moderna及輝瑞（Pfizer）需要兩次注射，因此美國政府官員曾表示希望Johnson & Johnson的疫苗能較其他疫苗更快完成測試。今次為美國疫苗研究第二次暫停，早前阿斯利康（AstraZeneca）亦因參與者不良反應而叫停。

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編輯：謝克迪

專利 美國 康希諾生物－B（06185） 疫情 強生（Johnson & Johnson，美：JNJ） 疫苗

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