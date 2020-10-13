【人民幣走勢】人民幣續軟 中間價跌170點子終止四連升

▲ 人行上周六（10日）宣布，周一起將遠期售滙外滙風險準備金率調降至零。

人民幣兌美元中間價今日報6.7296，較上日跌170點子，終止連升4日。在岸人民幣（CNY）最新報6.7545；離岸人民幣（CNH）亦於6.75徘徊，最新報6.7561。

在岸人民幣昨午4時30分收市報6.7358，下跌223點子，夜市跌幅擴大至逾500點；離岸人民幣亦跌逾500點子，至6.74附近。

人民幣滙率近期頻創新高，人行出招降溫。人行上周六（10日）宣布，周一起將遠期售滙外滙風險準備金率調降至零。交易員稱，人行放緩人民幣升勢的政策訊號明顯，短期滙價有回調壓力，但市場仍可能將此視作結滙良機，人民幣調整空間或有限，且不改中期溫和升值趨勢。

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編輯：吳敏芳