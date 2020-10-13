【港股追蹤】黃金周車展丁財兩旺 銷售增長7％十　汽車股復市後可留意

在剛剛過去的國慶黃金周，內地多個省市出台促進消費的相關政策，疊加北京車展的效應，汽車市場的需求進一步得到釋放。乘聯會發布數據顯示，9月30日到10月8日，乘用車主力車企銷量達31.45萬輛，同比增長7%。

乘聯會秘書長崔東樹撰文指出，「在中秋、國慶8天疊加的超長假期中，國內消費力得到集中釋放。尤其是汽車行業，各種汽車展會假期密集舉辦，汽車消費呈現出火爆態勢，成為假期消費中的重頭。」他解釋，國慶期間訂單呈現了大幅度增長，這主要是因為多地出台了相關汽車消費支持政策，同時各地汽車展抬高了人氣。

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在剛剛結束的北京車展上，多家車企發布和上市了新車，「這次北京車展，除了發布新車外，也發揮了大賣場的作用。尤其是恰逢新一輪汽車牌號投放，很多北京地區消費者都來車展上看車。」崔東樹表示。

除了北京地區外，國慶期間，多個地方推出了國慶車展或相關購物節，地方政府通過發放電子消費券，用於補貼市民購車等購物消費。以廣東省為例，廣東省汽車流通協會方面稱，「雙節」期間，隨著政府的置換補貼陸續到賬，以及拍牌補貼、「汽車下鄉」等汽車促消費政策的進一步落地，汽車消費持續火熱。

廣汽商貿10月1日至7日訂單達1,524輛，相當於每小時賣出30輛車，同比增長超過70%；廣物汽貿同期市內門店銷售1,124輛，南菱汽車訂單數超過1,300輛。

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一眾汽車股中，長城汽車（02333）近日被多家券商同步唱好，9月份汽車銷量達11.78萬輛，按年增長17.8%，創今年銷量歷史新高；期內產量11.9萬輛，同比上升18.9%。

花旗和瑞信兩間大行隨即發表報告唱好股份前景，瑞信認為，公司9月份銷量好過市場預期及中國汽車協會之預測，主要原因是由哈弗H6車型所帶動。該行預計集團年內銷售有望達標，銷量或與去年全年持平。故上調股份今年至2022年度的盈利預測，目標價亦由11元提升至13元，維持「跑贏大市」評級。

花旗則指公司的批發強勁並超出預期，對集團前景看法樂觀，提升今年至2022年的SUV及轎車銷量預測，與瑞信一樣，將目標價提高2元，由原本11.1元，上調至13.1元，投資評級為「買入」。

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記者：李兆明