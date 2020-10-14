【iPhone 12】iPhone 12系列價錢5999至11899元　被指加價蘋果股價挫2.7%（附各型號定價）

蘋果公司（美：AAPL）於最新產品發布會上公布4款iPhone，分別為iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro及iPhone12 Pro Max，香港區售價由5999元（64 GB iPhone 12 mini）至11899元（512GB iPhone 12Pro Max）不等。發布會結束後，外界視「正統繼承機」iPhone 12 定價高於前代iPhone 11，蘋果（美︰AAPL）股價收市跌2.7%，收報121.1美元，連帶香港蘋果概念股回吐。

4款iPhone 12均採用了5nm製程的A14仿生晶片，有6核CPU及4核GPU，並且針對AI進行了強化。

4款iPhone 12系列會分批在香港10月16日（周五）晚上8時、11月6日接受預訂，iPhone 11就會下調定價800元。

iPhone11減價800元登熱搜榜首 iPhone12定價太高？詳情可見【下一頁】

香港區定價出爐

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iPhone 12及iPhone12mini

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iPhone 12及iPhone 12 mini屏幕大小分別為6.1吋及5.4吋，備有五款顏色，包括藍色、綠色、黑色、白色與紅色。iPhone12將於10月16日起接受預訂，10月23日起發售；iPhone12mini將於11月6日起接受預訂，11月13日起發售。

iPhone 12在重量和呎吋都較前代縮少，厚度薄11%、體積細15%和減輕16%，採用dpi 更高的「Retina XDR 」OLED屏幕，達2,000,000：1 對比度。

iPhone 12及iPhone 12mini支援5G體驗，號稱適用最多5G頻段制式，而iPhone 12 mini為最小、最薄、最輕的5G手機。

兩款新機採用A14仿生晶片及1200萬像素雙相機系統，全新ƒ/1.6廣角相機可攝取多 27%光線，繼續設有ƒ/2.4 、120° 視角的超廣角鏡頭，可做到2倍光學變焦縮小。

另外，新機採用了MagSafe帶無線充電功能，能夠以磁吸附件進行無線充頁電，無線充電線圈四周配備磁石陣列，能迅速精準對位，每次都能與iPhone完美連接。MagSafe充電器提供高達15W電力，極具效率，同時也適用於目前支援Qi的裝置。

iPhone 12Pro及iPhone12 Pro Max

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iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max備有4款外觀，包括石墨色、銀色、金色及太平洋藍色。iPhone 12 Pro將於10月16日起接受預訂，10月23日起開始發售；iPhone 12 Pro Max將於11月6日起接受預訂，11月13日起在店內發售。

屏幕方面，iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max分別配備6.1吋及6.7吋超級Retina XDR顯示屏，OLED顯示器令HDR影片內容躍現螢幕，最高亮度達1200尼特。

iPhone 12 Pro型號備有最多5G頻段，比任何智能電話都多，帶來最廣泛的全球5G覆蓋。美國型號支援毫米波，屬於頻率較高的5G，令iPhone12Pro型號即使在人口稠密的地區，都可盡享快達4Gbp/s的速度。

同時，其採用的A14仿生是智能電話業界首款晶片以5納米製程製造。速度更快，能源效益更高，A14仿生擁有最快的CPU及GPU，與對手最快的智能電話晶片比較，速度提升達50%。

iPhone 12 Pro有號稱「全球最強的專業級相機」，探用主相機、廣角相機、長焦距相機3鏡頭配置。

iPhone 12 Pro型號並具備全新Apple Pro RAW功能，將於今年稍後推出，把Apple的多影格影像處理和運算攝影，結合可靈活使用的RAW格式。用戶可在iPhone上或配合其他專業相片編輯app，即可充分享受在顏色、細節及動態範圍等各方面的創作控制。

HomePod mini

HomePod系列推出全新HomePod mini私人助理兼智能音廂，採用S5晶片，讓Siri更快速回應用戶的指定，並能識別不同用戶的聲音，以作出個人化的回應。同一家居內更可配置多個 HomePod mini，以提供立體聲、多房同步的音效、Intercom功能，亦能控制HomeKit智能家居設備。

https：//www.apple.com/hk/iphone/

摩根士丹利分析師表示，今年的秋天發布會是多年來最重要的iPhone活動，預計蘋果於2021財年將出貨約2.2億部iPhone，按年增長22%。

蘋果股價今年以來已累升近7成。根據摩根士丹利彙編的數據顯示，iPhone發布活動後的6個月，蘋果的股票平均跑贏標普500指數13%。根據對沖基金分析工具Kensho的數據，蘋果股價於發布當日及一周內平均下跌，但3個月蘋果股價平均升10.7%。

爆料達人Jon Prosser獲得有關蘋果發布會產品最新的訊息

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責任編輯：梁浩碩