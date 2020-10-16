【iPhone 12】iPhone 12系列價錢5999至11899元　今晚iPhone12、12Pro可預訂（附各型號定價）

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蘋果公司（美：AAPL）於最新產品發布會上公布4款iPhone，分別為iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro及iPhone12 Pro Max，香港區售價由5999元（64 GB iPhone 12 mini）至11899元（512GB iPhone 12Pro Max）不等。發布會結束後，外界視「正統繼承機」iPhone 12 定價高於前代iPhone 11，一度令蘋果、香港蘋果概念股回吐。
4款iPhone 12均採用5nm製程的A14仿生晶片，有6核CPU及4核GPU，iPhone 12系列會分批在香港10月16日（周五）晚上8時、11月6日接受預訂，iPhone 11就會下調定價800元。
iPhone11減價800元登熱搜榜首 iPhone12定價太高？詳情可見【下一頁】
香港區定價出爐
iPhone 12及iPhone12mini
點擊下圖查看iPhone 12及iPhone 12mini資料
iPhone 12及iPhone 12 mini屏幕大小分別為6.1吋及5.4吋，備有五款顏色，包括藍色、綠色、黑色、白色與紅色。iPhone12將於10月16日起接受預訂，10月23日起發售；iPhone12mini將於11月6日起接受預訂，11月13日起發售。
iPhone 12在重量和呎吋都較前代縮少，厚度薄11%、體積細15%和減輕16%，採用dpi 更高的「Retina XDR 」OLED屏幕，達2,000,000：1 對比度。
iPhone 12及iPhone 12mini支援5G體驗，號稱適用最多5G頻段制式，而iPhone 12 mini為最小、最薄、最輕的5G手機。
兩款新機採用A14仿生晶片及1200萬像素雙相機系統，全新ƒ/1.6廣角相機可攝取多 27%光線，繼續設有ƒ/2.4 、120° 視角的超廣角鏡頭，可做到2倍光學變焦縮小。
另外，新機採用了MagSafe帶無線充電功能，能夠以磁吸附件進行無線充頁電，無線充電線圈四周配備磁石陣列，能迅速精準對位，每次都能與iPhone完美連接。MagSafe充電器提供高達15W電力，極具效率，同時也適用於目前支援Qi的裝置。
iPhone 12Pro及iPhone12 Pro Max
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iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max備有4款外觀，包括石墨色、銀色、金色及太平洋藍色。iPhone 12 Pro將於10月16日起接受預訂，10月23日起開始發售；iPhone 12 Pro Max將於11月6日起接受預訂，11月13日起在店內發售。
屏幕方面，iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max分別配備6.1吋及6.7吋超級Retina XDR顯示屏，OLED顯示器令HDR影片內容躍現螢幕，最高亮度達1200尼特。
iPhone 12 Pro型號備有最多5G頻段，比任何智能電話都多，帶來最廣泛的全球5G覆蓋。美國型號支援毫米波，屬於頻率較高的5G，令iPhone12Pro型號即使在人口稠密的地區，都可盡享快達4Gbp/s的速度。
同時，其採用的A14仿生是智能電話業界首款晶片以5納米製程製造。速度更快，能源效益更高，A14仿生擁有最快的CPU及GPU，與對手最快的智能電話晶片比較，速度提升達50%。
iPhone 12 Pro有號稱「全球最強的專業級相機」，探用主相機、廣角相機、長焦距相機3鏡頭配置。
iPhone 12 Pro型號並具備全新Apple Pro RAW功能，將於今年稍後推出，把Apple的多影格影像處理和運算攝影，結合可靈活使用的RAW格式。用戶可在iPhone上或配合其他專業相片編輯app，即可充分享受在顏色、細節及動態範圍等各方面的創作控制。
HomePod mini
HomePod系列推出全新HomePod mini私人助理兼智能音廂，採用S5晶片，讓Siri更快速回應用戶的指定，並能識別不同用戶的聲音，以作出個人化的回應。同一家居內更可配置多個 HomePod mini，以提供立體聲、多房同步的音效、Intercom功能，亦能控制HomeKit智能家居設備。
https：//www.apple.com/hk/iphone/
摩根士丹利分析師表示，今年的秋天發布會是多年來最重要的iPhone活動，預計蘋果於2021財年將出貨約2.2億部iPhone，按年增長22%。
蘋果股價今年以來已累升近7成。根據摩根士丹利彙編的數據顯示，iPhone發布活動後的6個月，蘋果的股票平均跑贏標普500指數13%。根據對沖基金分析工具Kensho的數據，蘋果股價於發布當日及一周內平均下跌，但3個月蘋果股價平均升10.7%。
爆料達人Jon Prosser獲得有關蘋果發布會產品最新的訊息
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責任編輯：梁浩碩