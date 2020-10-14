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【iPhone 12】4款iPhone 12售價5999至11899元 蘋果發布會後股價挫2.5%（附直播影片）

即市財經 02:25 2020/10/14

分享：

【iPhone 12】蘋果今日舉行發布會新iPhone亮相　未炒iPhone先炒股價升逾6%

蘋果公司（美：AAPL）於最新產品發布會上公布了4款iPhone，分別為iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro及iPhone12 Pro Max，香港區售價由5999元（64 GB iPhone 12 mini）至11899元（512GB iPhone 12Pro Max）不等。發布會結束後，蘋果（美︰AAPL）股價跌2.5%，報121.3美元。

4款iPhone 12均採用了5nm製程的A14仿生晶片，有6核CPU及4核GPU，並且針對AI進行了強化。

即時重點消息︰

【02︰07】iPhone 12Pro售價為999美元起，iPhone12 Pro Max則為1099美元起。

【02︰02】iPhone 12 Pro配備LiDAR感光鏡頭，可以準確感知空間及光綫傳達反射的距離，改善影像。

【01︰57】iPhone 12 Pro將支援拍攝HDR影片。

【01︰49】iPhone 12 Pro及iPhone 12Pro Max屏幕大小分別為6.1吋及6.7吋。

【01︰45】iPhone 12 mini售價為699美元起，iPhone 12則為799美元起。

【01︰43】蘋果推出最新5.4吋iPhone 12 mini，為全球最小5G智能手機。

【01︰37】iPhone 12將採用全新MagSafe無綫充電功能。

【01︰35】iPhone 12配備雙鏡頭，提供夜景模式，在低光拍攝下有明顯改善。

【01︰32】採用A14晶片的iPhone 12將會支援騰訊 （00700） 旗下遊戲《英雄聯盟》。

【01︰31】A14 Bionic晶片，5nm製程；6核CPU，4核GPU，較一般智能手機快50%，同時針對AI進行強化。

【01︰27】iPhone12採用了全新屏幕，4倍更好抗跌能力，在網速上也有極大改善，每秒可達3.5Gbp。

【01︰23】iPhone12配雙鏡頭，有5種顏色並支持5G。

【01︰18】新iPhone5G網絡最高下載速度可達每秒40Gb。

【01︰16】庫克表示，新iPhone將會支援5G網絡。

【01︰13】HomePod mini售價為99美元起，11月6日發售。

【01︰08】蘋果推出全新智能音響裝置HomePod mini，能支援Siri等功能，可連結室內其他裝置。採用了S5晶片，能自動感影附近iPhone，支援多款App。HomePod mini旨在與Apple Music，iHeartRadio，radio.com和TuneIn的廣播電台配合使用，並在接下來的幾個月中提供流行的音樂服務，包括Pandora和Amazon Music。

【01︰02】蘋果行政總裁庫克發表講話。

【01︰00】蘋果發布會直式開始。

    點擊圖片放大
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摩根士丹利分析師表示，預計今年的秋天發布會是多年來最重要的iPhone活動，預計蘋果於2021財年將出貨約2.2億部iPhone，按年增長22%。

蘋果股價今年以來已累升近7成。根據摩根士丹利彙編的數據顯示，iPhone發布活動後的6個月，蘋果的股票平均跑贏標普500指數13%。根據對沖基金分析工具Kensho的數據，蘋果股價於發布當日及一周內平均下跌，但3個月蘋果股價平均升10.7%。

爆料達人Jon Prosser獲得有關蘋果發布會產品最新的訊息

    點擊圖片放大
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【iPhone12】新iPhone下周登場　 參考歷史數據蘋果股價見光死還是有轉機？

【iPhone12】iPhone 12下周登場 大摩率先唱好蘋果 上調全年出貨量、盈利預測

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責任編輯：梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone iPhone 12

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