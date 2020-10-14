【iPhone 12】蘋果發布會正式開始 全程直擊新iPhone12登場　蘋果股價偏軟（附直播影片）

▲ 【iPhone 12】蘋果今日舉行發布會新iPhone亮相 未炒iPhone先炒股價升逾6%

蘋果公司（美：AAPL）稍後（香港時間凌晨1時）舉行產品發布會，市場預期蘋果將會發布4款新一代iPhone 12手機以及其他產品。據市場預測，其中兩款iPhone12將會在11月才正式發售。蘋果股價暫跌1%，報123.1美元。

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即時重點消息︰

【01︰08】蘋果推出全新智能音響裝置HomePod mini，能支援Siri等功能，可連結室內其他裝置。採用了S5晶片，能自動感影附近iPhone，支援多款App。

【01︰02】蘋果行政總裁庫克發表講話。

【01︰00】蘋果發布會直式開始。

iPhone 12傳聞價格及外型

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摩根士丹利分析師表示，預計今年的秋天發布會是多年來最重要的iPhone活動，預計蘋果於2021財年將出貨約2.2億部iPhone，按年增長22%。

蘋果股價今年以來已累升近7成。根據摩根士丹利彙編的數據顯示，iPhone發布活動後的6個月，蘋果的股票平均跑贏標普500指數13%。根據對沖基金分析工具Kensho的數據，蘋果股價於發布當日及一周內平均下跌，但3個月蘋果股價平均升10.7%。

爆料達人Jon Prosser獲得有關蘋果發布會產品最新的訊息

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責任編輯：梁浩碩