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【iPhone 12】蘋果今日舉行發布會新iPhone亮相　未炒iPhone先炒股價升逾6%（附直播連結）

即市財經 09:44 2020/10/13

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【iPhone 12】蘋果今日舉行發布會新iPhone亮相　未炒iPhone先炒股價升逾6%

蘋果公司（美：AAPL）將於10月13日周二（香港時間14日周三凌晨1時）舉行蘋果發布會，市場預期蘋果將會發布一系列iPhone 12手機以及其他產品。蘋果股價率先炒上，股價飈升近6.4%，收報124.4元，為自7月31日以來最大升幅。

iPhone 12傳聞價格及外型

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摩根士丹利分析師表示，預計今年的秋天發布會是多年來最重要的iPhone活動，預計蘋果於2021財年將出貨約2.2億部iPhone，按年增長22%。

蘋果股價今年以來已累升近7成。根據摩根士丹利彙編的數據顯示，iPhone發布活動後的6個月，蘋果的股票平均跑贏標普500指數13%。根據對沖基金分析工具Kensho的數據，蘋果股價於發布當日及一周內平均下跌，但3個月蘋果股價平均升10.7%。

爆料達人Jon Prosser獲得有關蘋果發布會產品最新的訊息

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【iPhone12】新iPhone下周登場　 參考歷史數據蘋果股價見光死還是有轉機？

【iPhone12】iPhone 12下周登場 大摩率先唱好蘋果 上調全年出貨量、盈利預測

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責任編輯：梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone iPhone 12
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