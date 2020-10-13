【新股IPO】先聲藥業2096即日起招股　入場費13838元

▲ 先聲藥業曾於2007年美國紐交所上市，後於2013年退市。

於2013年於美國紐交所退市的內地生物化學制藥集團先聲藥業 （新上市編號：02096） 即日起至周五（16日）招股。先聲藥業擬發行約2.61億股份，招股價12.1元至13.7元，集資規模介乎31.5億至35.7億元。以每手1000股計，認購先聲藥業入場費為13,838元。先聲藥業計劃10月23日掛牌。

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先聲藥業目前主要從事仿製藥業務，在戰略性治療領域擁有多元化的產品組合：（i）腫瘤疾病（包括細胞治療）、（ii）中樞神經系統疾病及（iii）自身免疫疾病。集資所得中，60%擬用於持續研發集團在戰略重點治療領域中選定的在研產品；10%用於加強集團的銷售及營銷能力；10%用於未來幾年投資醫藥或生物技術領域的公司，以拓寬集團的產品組合；10%用於償還今年底及明年中到期的若干未償還銀行貸款；10%用作營運資金及其他一般企業用途。

先聲藥業已與多名基石投資者包括 Hillhouse Capital、高新、紅土、Lake Bleu Prime、OrbiMed Funds、Sage Partners 及Jericho Funds訂立投資協議，合共認購1.9億（約14.73億港元）股份，股份設6個月禁售期。

先聲藥業曾於2007年美國紐交所上市，後於2013年退市。截至去年底，公司純利按年增36.8%至10億元（人民幣，下同）；收入按年增11.5%至50.4億元。

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編輯：吳敏芳