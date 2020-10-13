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【美股焦點】迪士尼重組業務專注串流媒體服務　股價升逾3%

即市財經 22:17 2020/10/13

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【美股焦點】迪士尼重組業務專注串流媒體服務　股價盤後升5%

迪士尼（Walt Disney，美：DIS）公布重組業務，重組媒體及娛樂部門，將重點落於串流媒體，迪士尼專注於發展蓬勃的Disney+業務，大力製造一個類似Netflix的全球串流媒體巨頭。迪士尼周二股價升3.5%，報129.3美元。

迪士尼的媒體業務將會獨立成為一個部門，負責內容分發、廣告銷售及Disney+業務。重組後，將把迪士尼包括Disney+及Hulu等串流媒體平台，推向公司中心。

迪士尼表示，將把電視網絡、電影公司及直接面向消費者的部門，整合到一個名為媒體和娛樂發行（Media and Entertainment Distribution）的集團下。現有的內容主管將繼續管理各自業務，但他們現在將可直接選擇哪一部電影和哪一檔電視節目可以在串流媒體服務平台上投放。

迪士尼行政總裁包正博（Bob Chapek）表示，此舉是為了簡化決策過程。

【迪士尼樂園】美國迪士尼裁員2.8萬人　股價盤後跌逾1%

【美股焦點】迪士尼：對《花木蘭》網上票房非常滿意

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責任編輯：梁浩碩

美股 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） Disney＋ Disney

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