【疫情焦點】全球累計逾3808萬確診　美國累計803萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月13日早上8時25分，全球累計38,086,353宗新冠肺炎確診病例，較上日增加128,801宗。累計1,085,652死亡個案，較上日增加1,849宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|36,127
|8,037,693
|220,126
|意大利
|0
|359,569
|36,205
|西班牙
|27,856
|918,223
|33,124
|法國
|533
|776,097
|32,779
|德國
|2,842
|331,131
|9,721
|中國
|4
|85,588
|4,634
|香港
|0
|5,194（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩