▲ 【疫情焦點】全球累計逾3808萬確診 美國累計803萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月13日早上8時25分，全球累計38,086,353宗新冠肺炎確診病例，較上日增加128,801宗。累計1,085,652死亡個案，較上日增加1,849宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 36,127 8,037,693 220,126 意大利 0 359,569 36,205 西班牙 27,856 918,223 33,124 法國 533 776,097 32,779 德國 2,842 331,131 9,721 中國 4 85,588 4,634 香港 0 5,194（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩