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【疫情焦點】全球累計逾3808萬確診　美國累計803萬

即市財經 08:38 2020/10/13

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【疫情焦點】全球累計逾3808萬確診　美國累計803萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月13日早上8時25分，全球累計38,086,353宗新冠肺炎確診病例，較上日增加128,801宗。累計1,085,652死亡個案，較上日增加1,849宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 36,127 8,037,693 220,126
意大利 0 359,569 36,205
西班牙 27,856 918,223 33,124
法國 533 776,097 32,779
德國 2,842 331,131 9,721
中國 4 85,588 4,634
香港 0 5,194（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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