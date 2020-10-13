▲ 道指升250點港股ADR升108點 油價跌逾2%

道指升250點

美股造好，市場繼續憧憬美國新一輪財政刺激措施，加上美企第三季業績期揭幕，預期盈利跌幅按季收窄，道指連升4日，收報28837點，升250點或0.88%；標指收報3534點，升57點或1.64%；納指收報11876點，升296點或2.56%。

港股ADR升108點

港股ADR收報24758點，升108點。滙豐 （00005） ADR折合報31.39元，跌0.06元或近0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報566.4元，升9.4元或近1.7%。夜期收市升27點，收報24706點，高水56點，成交14942張。

油價跌逾2%

利比亞每日原油產量增至逾35萬桶、挪威石油工人結束罷工，加上颶風吹襲墨西哥灣後開始復產，油價下跌，紐約期油收報39.43美元，跌1.17美元或2.9%。布蘭特期油收報41.72美元，跌1.13美元或2.6%。

美滙指數偏軟

美元滙價偏軟，美滙指數報93.03，跌0.03%。歐元兌美元報1.1814；美元兌日圓報105.35。

美國10年期債息報0.77厘。

紐約期金升0.1%

金價上升，紐約期金收報1928.9美元，升2.7美元或0.14%。現貨金於1924美元水平。



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責任編輯：梁浩碩