【開市9點半】9點半開市前攻略　今日打風料全日停市　有何要留意

香港今日打風，由於8號風球現正懸掛，今早將會停市，本網編製「開市9點半」專欄仍列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，今天繼續開始送上。（1）天文台掛8號風球，預料會在今日日間大部份時間維持，據港交所8號風球下的交易安排，若中午12時後始才解除訊號，港股全日停市，按天文台預測日間大部份時間維持，預期今日應全日停市，投資界多個風假，養足精神，睇凌晨的蘋果發布會。

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（2）蘋果（美國上市）發布會雖然無說明是發布什麼產品，但市場已預定一定是發布iPhone，5000元的機價已被視為平價，究竟今年有何創新，令人非常期待，美股率先升逾6%慶祝了。

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（3）阿里巴巴 （09988） 不單止昨日再創新高，外圍亦維持破頂之旅，美股即市高見309.64美元，折算近300港元，全晚仍升2.2%至306.43美元，市值8221億美元。

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（4）中芯 （00981） 是內地最強的芯片製造商，出現技術突破消息，投資者隨即痛快地炒一轉，中美科技戰背景下，令股份往往出現炒作。

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（5）內地力撑港股，在平保增持滙豐已可見一斑，昨日北水更大舉湧港，淨買75億元，多謝支持。

（6）新經濟股的特色，其中之一是介紹完公司業務，投資者亦未必完全明白，SaaS再加ERP，券商睇金蝶30.06元。

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（7）最受疫情重創的內地航空股，券商開始陸續唱好，新經濟股向前領跑了，還有一些較落後的投資領域，給人摸索。

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（8）是的，市場資金在等買螞蟻，不過，期間仍一有些細隻的，有投資者捧場。

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（9）比亞迪電子較比亞迪好炒，是因為手機股當造，不過，同系兩間公司同時盈喜，預期股價趁市旺可以繼續開車。

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記者：譚志偉