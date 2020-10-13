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【美股收市】蘋果發力飆逾6% 道指升250點 納指漲2.6%

即市財經 04:09 2020/10/13

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市場憧憬美國新一輪財政刺激措施談判有進展，加上美國企業第三季業績期揭幕，分析員預期盈利跌幅按季收窄 ; 利好氣氛繼續推升美股，納指一度漲逾3% ，道指曾升371點。
科技股續領漲，道指連升4日，收報28837點，升250點或0.88%；標指收報3534點，升57點或1.64%；納指收報11876點，升296點或2.56%。
個股方面，蘋果（美：AAPL）將於香港時間周三（14日）凌晨1時舉行發布會，料將發布新一代iPhone 12；蘋果股價飆升6.4%。

多家大型科技股獲德銀上調目標價，其中Facebook目標價由305美元上調至325美元。Fb應聲抽升4.3%至275.75美元。亞馬遜和Alphabet收市都漲逾4%，微軟進賬2.5%。
反映美元兌6種主要貨幣指數的美滙指數大致持平，尾段微跌，在93水平窄位徘徊。金價向好，紐約12月期金收報1928.9美元，升2.7美元，創自9月18日以來收市新高。
利比亞原油產量預料增加、挪威石油工人結束罷工，加上美國墨西哥灣產油設施恢復等因素，預料令石油市場供應增加，拖累油價挫近3%。紐約期油跌1.17美元，收報39.43美元。倫敦布蘭特期油跌1.23美元，報41.62美元。

責任編輯：柯志宏

美股 布蘭特期油 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 美滙 目標價 金價

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【美股市況】納指漲急升2.6%　道指升250點　蘋果發布會前飈6%（不斷更新）

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